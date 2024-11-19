一名女子表示，身邊不少朋友的工作都很爽，沒什麼壓力、工作量少，她好奇這類型的工作去哪裡找？貼文上線後，引起討論，有上班族分享自己被派遣到銀行內勤，月薪30K，一天下來只有10分鐘處理工作事務，其他時間都在上網。

原PO近日Dcard指出，不少朋友的工作都很閒，她舉其中2位朋友的例子，第一位朋友是公司唯一的員工，當初老闆雇用只是為了節稅；第二位朋友的情況也很特別，老闆不太會進公司，員工每天上班只要4小時，且上班時都在上網、聊天，讓她非常羨慕。

原PO好奇問，工作量不多，又有多餘時間可以滑手機，薪資還能有30～35K的工作去哪找？文章掀起討論，網友點名約聘制行政、保全、收發等工作。

也有人分享自身例子，「我是派遣銀行內勤，月薪是30K，我工作時間一天只有10分鐘，基本上一天都沒事情做，只要不要太誇張，可看股票、看書、滑手機，但這是剛好我待在比較閒的部門」、「我做工地行政，每個月只忙個5天請款，其他時間都看YouTube，經理或協理也不會管，薪水35K」。