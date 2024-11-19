立法院內政委員會明天（20日）將排審《選罷法》修正案，民進黨今天批評國民黨過去強烈反對提高罷免門檻，如今卻為了自己的政治利益，讓立場大轉彎，將過去的立場拋之不顧，「這不就是昨是今非，自己打臉自己嗎？」

立法院內政委員會國民黨籍召委徐欣瑩上周變更議程，明天將排審《選罷法》修正案，其中包含藍委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發外界關注。

民進黨今天批評國民黨「怕輸就翻桌？提高罷免門檻，自己打臉自己！」過去的國民黨，強烈反對提高罷免門檻，表示這叫「大開民主倒車」、「剝奪民權」。

民進黨表示，如今，國民黨為了自己的政治利益，讓立場大轉彎，強推《選罷法》，支持提高罷免門檻，將過去的立場拋之不顧，「這不就是昨是今非，自己打臉自己嗎？」

民進黨拿出當年藍委反對連署附身分證影本，說是開民主倒車，徹底剝奪人民公投權、會有個資外洩風險等言論，喊話柯志恩、李彥秀、馬文君、羅智強，「看一下你們在2019年講過的話」。

民進黨質問國民黨這四位立委，「把人民的權利狠狠踩在腳下，是突然改變了理念，還是只為了反而反？」痛批正的反的都是國民黨在講，「政治包牌」就是在說國民黨！