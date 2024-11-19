川普美國總統選舉勝選，當選之後的經濟情況詭譎多變，兆豐金暨兆豐銀行董事長董瑞斌表示，就川普選舉所說的話、發表的4大政見與政策，最重要目的就是提高就業，若都落實惟可能會造成通膨加劇，美國可能會升息、美元也會維持強勢。

董瑞斌表示，美國目前的個人消費支出物價指數(PCE)2.1％、失業率4.1％，是處於一個還不錯的狀態，在財經政策、貨幣政策幾乎可以不用再調整，持續走一段時間。

現在川普比較大的麻煩是，他還沒有接任，且財經內閣人選也還沒選出來，所以只能從他選舉時所說過的話，整理出可能的財經政策。而川普4大財經政策中，包含對大陸、對亞洲國家加徵關稅、及共和黨長期支持國內的個人與企業降低所得稅，都只有一個目的就是增加「就業」。

就過去各大選舉，不論是歐洲、美國等總理或總統選舉，就業是最重要政策，儘管股票、房價、經濟情況都相當重要，但是只有就業率改善才有選票，否則無法選上，例如股票再好、就業不好的話，意即錢是留在少數人的手上。

川普加徵關稅就是不要紅色供應鏈、要台積電移到美國，以及國內降稅，目的都是要增加就業機會，惟增加關稅會造成輸入性通膨，所以川普主張增加開採石油，抵銷掉一些加徵關稅所帶來的通膨。

若川普的選舉語言都落實的話，總體而言，還是會造成物價上漲就會，因此會調高利息、採取緊縮的政策，若因此造成失業率增加，川普也曾經表達過，會遣返1100萬名非法移工，藉此解決就業的問題，可能採取緊縮的貨幣政策，不一定會造成就業惡化。美國貨幣政策的走向，恐不是外界所預期今年第4季開始降息、明年降4碼。

同時，川普也主張強勢美元，他曾經提過「弱勢的美元配合強勢日圓對美國是大災難」，所以美國而言要維持強勢貨幣。好處是，強勢美元對美國而言，可降低輸入性通膨的問題、雖然會造成入超，但是錢出去、貨幣強勢，每個人都會用、都會拿來投資，拿到美元的國家如台灣、日本、中國大陸、德國等，又回頭再買美國股票投資，川普知道美元弱勢對美國而言是一個大災難。

調高利率可能是川普就任後會做的動作，而台灣的利率大概就維持現況，台美利差擴大的話，對銀行而言，銀行的SWAP就有獲利的機會。