警方在嫌犯住處找到多達1萬2334頁盜版教材電子檔。（警方提供／任義宇高雄傳真）

刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵三隊配合「查緝侵害教學教材智慧財產權」行動，日前於網路平台發現有人販售外國包含財經、會計、化學等原文專業教材，每本原價最高可破萬，採電子檔形式每本僅販售100元，經代理商確認侵權後與新北警方合作，查獲位於樹林的吳姓嫌犯到案，因涉侵犯版勸金額破3000萬，將依著作權法罪嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

偵三隊表示，配合臺灣高等檢察署今年下半年「查緝侵害教學教材智慧財產權」行動，發現吳姓嫌犯涉於網路購物平台，販賣外國出版社所出版之專業教材，經與新北市政府警察局板橋分局共組專案小組長期蒐證後，於8月27日在新北市樹林區處所逮到人。

據了解，吳男所盜用教材，分別來自英國商培生教育出版股份有限公司、美國商聖智學習公司、美國商約翰威立股份有限公司等外國出版社，教材內容大多為財經、會計、化學材料等專業原文書，每本平均市售價約新台幣1000元至3000元，最高單本要價破萬。

吳男透過管道取得教材電子版內容後，製作PDF電子檔內容於網路上出售，每本僅販售100元，吳男遭逮後供稱，專業教材僅少數大專院校學生購買，非常難賣，獲利僅約5000元。

警方說明，於吳男住處搜出數十本教材之電子檔，共計有1萬2334頁PDF電子檔，以及筆記型電腦等證物，經與教材於台灣代理商估算，侵權市值逾新臺幣3千萬餘元，將依著作權法罪嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦。