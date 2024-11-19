第七波打房措施後已經過去將近2個月，除了幾項鬆綁政策，市場仍維持首購族環境。對許多首購族而言，房屋交易流程仍非常陌生，信義房屋代書葉惠玲分享了一名工程師首購族的案例，以為是首購身份，申請新青安卻遭駁回，原來是名下曾繼承未辦保存登記建物，造成超過新青安規定持份不得超過40平方公尺的限制！後來經專業代書協助處理才重新取得新青安資格成功買房。葉惠玲也提醒，取得新青安後，務必落實自住事實，若有出租等營業行為將取消利息補貼，提醒首購族買房前可諮詢專業代書，瞭解相關程序及稅金做好充分準備。

曾有一名工程師打算以新青安貸款在新莊買房，銀行聯徵審查過程中發現，稅籍資料顯示持有一處位於新店的持份共有建物，查證係未辦保存登記建物。葉惠玲表示，儘管客戶只有三分之一的持分，但超過了新青安規定持份不得超過40平方公尺的限制，在稅籍登記上其實和合法建物一樣是會被記錄的。後來，經建議透過贈與，將持份轉移至其他家人名下，並順利完成贈與程序，重新取得新青安貸款資格。

另外，葉惠玲提醒，新青安貸款務必遵守自住的承諾，取得房產後不得有出租等營業行為，否則將取消利息補貼資格，並需回繳已補貼的利息。她建議，首購族買房前，可以先至地政事務所申請土地登記簿謄本或利用自然人憑證查詢，了解是否有被遺忘或未知的產權登記情形，避免遇到同樣的問題，徒增買房流程負擔。

「很多首購族進場買房，對整個流程都不太熟悉。」葉惠玲表示，除了自己的產權問題，買房還要注意稅賦及規費等費用。最大筆的支出是契稅，為房屋移轉現值的6%，隨屋齡不同，屋齡越新則契稅相對較高。此外還包括代書費，約2萬元；買房登記規費，為房屋評定現值和土地公告現值的0.1%；貸款設定登記費，為貸款金額的1.2倍再乘以0.1%；以及印花稅，申報移轉金額現值的1%及仲介費等。

葉惠玲表示，選擇大型房仲公司服務，將有專業代書協助處理相關流程。以信義房屋而言，不只提供基本的過戶服務，還會綜合未來規劃，將可能的產生房地合一稅納入考量，依據客戶需求提供產權登記建議。除新青安，一般房貸案件也可在品牌加持下，與長期合作的銀行接洽房貸，為客戶爭取較理想的貸款條件，目前更有免排隊的壽險房貸，水位充裕，且有優惠的房貸利率（視主管機關規定而滾動式調整）。

房市現況整體而言，首購族有更多機會買到心儀產品。信義房屋深耕在地逾40年，提供消費者一條龍服務，包括買賣房仲介、代書、接洽房貸等，全直營體系在一波波房市動盪中得以屹立不搖，更提供Sinyicare十大守護，包括跟玉山銀行合作的履約保證金信託、六個月內的漏水保障不限屋齡和次數、高氯離子和高輻射建物保障可以用原價買回、還有蟲蛀和凶宅保障等等，帶給客戶最安心的房產交易服務。