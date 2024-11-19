癌症是國人頭號殺手。腎臟科醫師洪永祥表示，他常被癌症患者詢問，吃什麼食物可預防或對抗癌症？他會建議多吃蔥薑蒜、五顏六色蔬果與十字花科蔬菜這3大類食物，尤其是十字花科蔬菜，食用有助抗癌與降低罹患心血管疾病等風險，建議「每天都要吃。」

洪永祥上「健康好生活」節目中指出，癌症患者常有高血壓、糖尿病、高血糖、腎臟病等慢性疾病，常常會詢問他保健、抗癌方法，這時他會建議多吃蔥薑蒜、十字花科蔬菜、五顏六色的蔬果，因為這些食物都富含植化素，有助抗發炎、抗氧化，而預防身體慢性發炎，有助於抗癌。

洪永祥表示，十字花科蔬菜例如孢子甘藍、羽衣甘藍、花椰菜等，都是非常好的有助預防癌症的食物，除此之外，十字花科蔬菜還具有保護心血管、抗骨質疏鬆、保護視力、保健腸道、抗發炎、抗衰老、預防血糖波動等好處，「我會建議民眾每天都要吃。」

洪永祥表示，十字花科蔬菜裡含有一個很重要的植化素「硫代葡萄糖苷」，它是一個很強的抗氧化劑，在人體會被代謝為「異硫氰酸酯」或「蘿蔔硫素」，能有效抗發炎、抗氧化，繼而降低罹患心血管疾病風險，還有抗癌的效果。