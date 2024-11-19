信義房屋中路重劃店專案經理林誼銘，畢業自清華大學統計與數據科學研究所，原本志在竹科，卻因一場台積電面試經驗，投身房仲業，17年來堅持以利他精神服務客戶，不僅實現自己的安居夢，更幫助無數人找到理想家。

「從小因家裡生意不順，我們一直在搬家，讓我暗許未來一定要買間屬於自己的房子。」林誼銘說，渴望安定的心情，讓他考上清大，只為拿到高所得工作入門票攢錢買房，然而在一次產學合作與台積電互動後，他發現工程師日常與想像大有落差，從此確定不想踏入科技業，人生急轉彎，退伍後選擇加入信義房屋。

父母不諒解，教授也質疑，林誼銘何苦放棄多年的努力與專業訓練，決然投入陌生的房仲領域？「我不僅想要買間屬於自己的房子，更希望幫助其他跟我一樣的人找到適合的家。」懷抱初衷，他在質疑聲浪中重新學習，最終用成績替自己說話，不僅存到人生第一桶金買到房子，更成就自己和許多客戶的家業夢想，「一切的努力都值得！」

出生於汐止的林誼銘，也在汐止展開房仲人生。多年的在地經營累積許多人脈，也掌握豐沛的資源，就在一切穩健發展時，他竟主動請調，從熟悉的汐止區轉戰台北市南港區。「在陌生環境從零開始，必須放空自己歸零學習，是我人生很重要的轉捩點。」換區後，房產屬性、客戶經營方式大不同，他只得重新適應，但優秀的業務能力再次展露頭角，最終成功晉升店主管，重回汐止帶店。

5年半的管理職涯中，林誼銘帶領汐止車站店及仁愛店多次達標破紀錄，更與團隊一同實現五子登科、成家立業的願望。後來他再次挑戰自我，南向桃園開拓新天地。又一次面對全然陌生的環境，他摸索出創新的服務模式，整合信義企業集團仲介、代銷、日本信義等資源，提供客戶單一窗口即可跨域佈局的模式，更開啟嶄新線上房仲服務，突破地域限制，無論疑惑或諮詢，他一心為客戶解決問題，讓信任堆疊超越買賣關係。

今年一月及七月，林誼銘分別在信義房屋全台四千多名業務員中，拿下單月成交件數第一名，年度累計成交件數更躋身全國前三。這些成績不僅是數字，更代表他多年來「利他」精神的延續，「站在利他的角度思考，才能持續造福更多人。」林誼銘相信，房仲不僅是銷售，更是幫助人們實現家的夢想，期許自己在房仲路上，繼續透過專業與真誠創造連結，影響更多人翻轉人生，無論在哪個舞台，都可以是客戶及同仁心中值得信賴的伙伴。