現今愈來愈多人飼養毛小孩，台中市潭子區人口近11萬人，卻苦無場域可讓毛孩盡情奔跑，市府推動潭子區第3公墓轉型寵物公園，但引發地方居民抗議，直指當地流浪狗橫行，若再蓋寵物公園，只會讓環境更髒亂；市府動保處19日指出，尊重地方意見，轉型寵物公園一事將暫緩。

地方反對設置寵物專區。（李京昇攝）

潭子第3公墓面積約1萬2300平方公尺，由市府生命禮儀管理處完成公墓遷葬後，並交由市府建設局綠美化，分別種植樹木、建置步道、座椅與照明等設施。

市府因應「潭雅神」潭子、大雅、神岡地區沒有1座寵物公園，因此在潭子第3公墓綠化之後，規畫占地1500平方公尺的寵物專區，包括寵物運動設施、飲水、洗手足台及安全圍籬。

但對於設置寵物專區，引起當地里民反對，潭子區東寶里長林銘泉說，東寶里約有4700多戶，有6、7成以上都是老年人，雖然市府主張會請外包廠商專人管理，但公園環境一旦髒亂，都是里民要承擔。

林銘泉表示，潭子第3公墓周邊流浪狗多，除附近果園常遭破壞，還會有狗成群結隊追逐騎士或行人，光是處理流浪狗問題，就讓里民傷透腦筋，若再設置寵物專區，就怕有不肖人士到此棄養寵物，徒增地方困擾，也可能讓環境更加髒亂，近期多次里民大會，地方多數都反對設寵物專區。

市府動物保護防疫處長林儒良說，全市目前有10座寵物公園，預計年底前將有18座，當初有意規畫寵物專區，是因「潭雅神」地區沒有寵物公園，但未能與地方取得共識，順應民意將暫緩在第3公墓設置寵物專區。

另，原要設置寵物專區的腹地，如今閒置也無名稱，且少有民眾到此散步運動。市府建設局公園景觀管理科長劉政達表示，該公園目前有植樹、設置步道，因此會定時定期管理維護，未來會再廣納地方意見，增設運動相關設施，並取名後開幕啟用。