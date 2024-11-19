陸美關係對立，導致大陸赴美留學的人數持續下滑，根據《南華早報》報導，美國大學上個學年度的印度留學生人數增加23%，人口14億的大國印度，已成為美國國際學生的最大來源國，是15年以來首見。

根據美國國務院贊助的國際教育研究所 (IIE) 最新年度調查，2023至2024學年，共有33萬1602名印度人在美國學習，大陸學生為27萬7398人。印度學生相比上一學年增加23%，大陸學生則減少4%。

從2009至2010學年以來，大陸學生一直是美國最大外國學生群體，但從2019至2020學年開始趨勢反轉，大陸留學生數量穩步下降。

反觀從2020至2021學年以來，在美國的印度學生人數穩定成長，2023至2024學年的學生總數約為當時的兩倍。

統計大約一半（50.4%）的大陸學生在美國學習STEM科目。在美國學習的印度人中，STEM學生則高達近四分之三（72.8%）。