2024年11月19日苗栗縣／𡘙鑫實業股份有限公司暨泉鑫衣業股份有限公司由兒子張銘峰(左一)代表出席捐贈千件防水、防風的衝鋒外套，提供給造橋鄉的低收入戶、中低收入戶及公所員工。造橋鄉長徐連斌(右一)致贈感謝狀。 （呂麗甄攝）

造橋鄉公所19日上午9點，在造橋鄉綜合活動中心廣場前舉行捐贈儀式，𡘙鑫實業股份有限公司與泉鑫衣業股份有限公司捐贈千件防水、防風的衝鋒外套，提供給造橋鄉的低收入戶、中低收入戶及公所員工。造橋鄉長徐連斌特別頒發感謝狀，感謝企業對地方社會的支持和貢獻。

𡘙鑫實業股份公司暨泉鑫衣業股份公司，在海峽兩岸設立成衣工廠，專注於各類針織衫、襯衫、風衣外套、長褲、牛仔褲、休閒褲、運動褲等成衣的製造與銷售。其產品以高品質、舒適性與機能性著稱，並以「Lafoele」品牌行銷國內外，深受消費者喜愛與信賴。

19日上午由兒子張銘峰代表出席接受感謝狀並表示，𡘙鑫實業暨泉鑫衣業股份公司是在地經營多年的工廠，因為天氣逐漸轉涼，心繫鄉內的弱勢族群，特別捐贈上千件防水、防風衝鋒外套，提供給造橋鄉內低收、中低收入戶約120戶及公所員工、無給職志工，用實際行動關懷弱勢，增進鄉里之間的情感。

鄉長徐連斌表示，感謝張董事長的義舉，並頒發感謝狀給𡘙鑫實業暨泉鑫衣業股份公司，特別讚揚張志禎董事長回饋鄉里幫助需要的人，期望未來能持續攜手合作，共同促進造橋鄉的福祉發展。

此次捐贈將惠及約120戶低收入及中低收入家庭及公所員工和無給職志工。每對夫妻可各領取一件外套。領取期間為11月25日至12月13日上班時間，領取地點造橋鄉公所，領取條件低收入及中低收入戶夫妻可各領取1件、單親家庭、未婚或喪偶者可領取1件、領取當日須攜帶身份證、印章，如無法親自領取，代理人須持委託書及身份證、印章代領、因尺寸有限，領取後無法更換。如有問題，請洽財務課賀培琳（電話：037-542255，分機150）。