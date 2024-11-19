勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署日前發生職員輕生悲劇，矛頭指向分署長謝宜容職場霸凌。對此，國民黨台北市議員游淑慧痛批，該分署主管9成都在異動，這麼明顯的異常狀況，勞動部長和發展署署長居然都沒發現或不敢處理這種堪稱「逃難潮」的離職頻率，更狠譏謝宛如「滅署分署長」。

何佩珊今在記者會上提到，謝宜容管理方式雖非同仁離開的直接原因，但必須負行政責任，即日起將其調離北分署長一職，離開原機關，降調為非主管職；另外，針對謝宜容的管理方式及情緒控管，何佩珊坦言的確有不當，使其他同仁有遭職場霸凌的感受，導致一級主管普遍心生畏懼，不敢反映問題，下情無法上達，這部分會依公務人員考績法規定送考績會議處。

對此，游淑慧今在臉書指出，根據國民黨立院黨團揭露資料，謝宜容2023年3月才上任，上任才一年半已有81人離職，平均一個月離職5名，其中包括主管職有9名主任、5名科長、2名股長、1名場長等。

游淑慧進一步表示，她翻開該分署的組織編制表，發現該分署滿額編制也不過才102名，其中主任編制才11個，居然就離職了9個；科長編制才6個、就離職了5個，「主管離職率幾近9成，到底是全分署的主管都有問題，還是分署長有問題？」

游淑慧痛批，這麼明顯的異常狀況，勞動部長和發展署署長居然都沒發現或不敢處理，這種堪稱「逃難潮」的離職頻率。

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