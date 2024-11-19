宜警礁溪分局日前逮捕新加坡籍華人車手22歲葉姓男子。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

查扣犯案用假合約書、工作證、收據、百萬元現金。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

查扣犯案用假合約書、工作證、收據、百萬元現金。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

吳佩蓉翻攝

宜警礁溪分局日前逮捕新加坡籍華人車手22歲葉姓男子，經查葉男先被台灣詐騙集團吸收，再以觀光名義來台犯案，警詢後依詐欺、違反洗錢防制法移送宜蘭地檢署偵辦。

據了解，礁溪1名46歲女子在臉書瀏覽投資廣告，然後加入假投資顧問提供LINE群組，陷入詐欺集團陷阱，對方以「保證獲利」等話術，前後損失約122萬元，再次誘騙她至超商門口面交百萬元，該女子驚覺有詐，立馬報警。

警方專案小組獲報，鎖定車手再度面交取款之際，在超商內人贓俱獲，查扣犯案用假合約書、工作證、收據、百萬元現金，將葉姓車手帶回詢問，查出他來自新加坡，講了一口流利中文，因缺錢花用被台灣詐騙集團吸收，以觀光名義來台當車手，警方把葉男送辦後，將擴大追溯詐欺集團上游。

礁溪分局呼籲，投資廣告中若有「保證獲利」、「穩賺不賠」、加LINE投資等，必定為詐騙，提醒大家不要輕信來源不明投資管道，如有疑問請撥165防詐騙諮詢專線，或打110向警方尋求協助，增強反詐意識，保護自身財產。