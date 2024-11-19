台中市沙鹿區向上路長下坡路段，今天早上發生1輛大貨車失控翻覆，撞毀區間測速門架，並造成5輛轎車受損、4人受傷送醫，經警方初步了解，疑似是31歲謝姓大貨車駕駛的車輛剎車失靈才導致事故發生，詳細事故原因有待警方釐清。
根據清水警方調查，謝男駕駛大貨車載運廢土，今天早上10十多行經沙鹿區向上路六段800號前，疑似煞車失靈車輛往內線時，自撞中央分隔島及區間測速門架，並翻覆滑行對向車道，撞擊對向車道的曾姓轎車駕駛，造成謝男、曾男及與曾男同車的蔡男等3人受傷。
另，大貨車撞毀區間測速門架倒下時，分別撞擊陳男、梁男、莊男、嚴男駕駛等4部小客車，造成梁男所載女乘客就醫，所幸謝男、曾男、蔡男與女乘客4人送醫後都無大礙。
清水警分局指出，本件事故駕駛經酒測後均無酒駕情事，事故造成下坡內側2車道及上坡快車道3車道共5車道封閉，目前陸續排除中。
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