第16屆總統大選期間，為讓鴻海創辦人郭台銘達總統參選門檻，彰化縣議會黃姓祕書涉嫌傳訊鹿港鎮農會張姓理事長，「有結付手續費」，希望對方幫忙收購連署書，張回應「時機歹歹加減賺」，並找來其妻、員工，以每份300元至350元不等金額，收購連署書，彰化地檢署今（19）日偵查終結，將黃、張等4人依犯違反總統副總統選舉罷免法提起公訴。

起訴書指出，彰化縣議會黃姓秘書與鹿港鎮農會張姓理事長，2人均握有地方相當人際與資金資源，為讓郭台銘達中選會規定28萬9667分連署書參選門檻，黃姓秘書在2023年9月12日，傳訊張姓理事長「郭台銘連署9月19日開始、有給付手續費、一百份為單位，麻煩幫忙」。張男則回覆「ok」、並表示「時機歹歹加減賺」。

張姓理事長在2023年9月上旬，向草港農會分部陳姓出納表示，「參與連署者每份可得350元」，陳女隨即向張妻拿空白連署書，給她的弟弟、祖母及友人連署，並將填寫好的連署書交給張妻。

張妻則在同年10月初，傳訊息給其弟蔡男表示，「連署用的，1人有300可拿，最好紙本」，蔡男隨即拍攝父母、兒子及3名友人及自己共7份身分證正反面，傳給張妻，由張妻代寫連署書，張男在10月底將連署書交回，員警接獲檢舉後報請檢方指揮偵辦，在11月22日晚間循線查獲。

彰化縣議會表示，議會向來重視廉政與法治，對於任何涉及違法行為的事件，均採取零容忍態度，本案已進入司法審判程序，應尊重司法獨立之精神，並相信司法機關會秉持公正公平原則，釐清事實真相，還原事件全貌。

議會表示，議會已啟動內部檢討機制，並持續加強內部廉政教育，強化全體同仁工作紀律與法治觀念，確保議會運作符合社會期待，並履行為民服務的使命，亦將全力配合司法調查，並呼籲外界共同關注案件進展，同時避免未經證實的揣測與不實傳言，影響司法公平性及議會聲譽。