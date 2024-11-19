針對45名香港泛民派人士遭控「串謀顛覆國家政權」罪，並遭判刑，陸委會19日表示，我方高度關切身陷囹圄及遭判刑的香港民主派人士，並深感不捨；呼籲港府保障自由人權，停止政治打壓、釋放本案遭關押人士。

陸委會指出，港府以《香港國安法》中的「串謀顛覆國家政權」罪名，起訴2020年參與香港立法會初選的47名民主派人士，包括學者、律師、記者、社工、區議員等，其中多人甚至在未審判確定的情況下，被羈押長達3年。

陸委會強調，國際社會高度關切案件發展，屢次呼籲當局停止政治檢控、釋放被捕人士，而今47人中仍有45人遭定罪，對於這樣的結果，全球愛好民主自由的人士均深感不捨與沉痛，並對香港環境惡化感到強烈的遺憾。

陸委會表示，近年來諸多國際評比及層出不窮的案例，均顯示香港的民主、自由、人權每況愈下，已對香港國際形象造成負面影響。港方應尊重並保障港人的公民權利、表意自由，以及司法人權，以免香港優勢不斷流失，國際形象日益沉淪。