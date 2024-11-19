新竹市北區中寮里位處南寮地區低窪地帶，國民黨新竹市議員蕭志潔指出，中清路與中福路段部分區域，只要雨量超過20毫米就會積淹水，要求設法解決該地區水患問題；對此，市府工務處長陳明錚表示，短期將評估重作側溝，另也會爭取優先補助滯洪池、抽水機經費。

市議員蕭志潔指出，南寮地區是北區地勢較低的地區，尤其是中清路18巷、延平路三段612巷、中福路65巷、29巷8弄等區域，只要急降雨超過20毫米必定積淹水，除了滯洪池要整治之外，她認為，主要是巷道沒有排水整體系統，盼市府設法解決中寮里積淹水問題。

蕭志潔也提到，近幾年中清路近幾年增加4大社區，大樓跟透天若遇上大雨，有水閘門的社區還來得及擋水，但透天1樓水就淹到家裡面，家具也毀了，尤其中福路都是舊式透天，大雨直接淹到地下室，車子也來不及開出來，變成泡水車。

蕭志潔說，半夜如果下大雨，里長都擔心到無法睡覺，而且愈來愈多年輕人進駐，新房子才來裝潢好就積淹水，尤其地下室泡水車問題更嚴重，希望市府重視民生之苦，盡快整治南寮低窪地區，還好這幾次颱風雨量不大，否則後果不堪設想。

針對如何整治中寮里淹水問題，市府工務處長陳明錚表示，在中清路18巷範圍的部分，市府有提出短期的解決方案，主要是以中清公園來設置滯洪池，盼解決此區的問題，再來中福路的部分是屬於F幹線，區公所目前在評估改變或重作側溝等。

至於計畫期程有無明確時間表？陳明錚則表示，市府正在爭取海淡廠周邊環境改善的經費，中清公園滯洪池也列在優先補助的範圍內，因此爭取到經費後，應可優先來改善中清路的狀況。

同時，D、E幹線下游，事實上就是南寮滯洪池，有關滯洪池的容量問題，市府已預先布設2台移動式的抽水機，同時也研擬設置6台的抽水機及站體，目前也都列在與海淡廠優先補助的範圍內。