腸病毒持續流行，疾管署今日（19）公布，國內上週腸病毒就診人次高達2萬2313人，雖無新增重症，但就診人次續升、較前一週上升4.8％，創10年同期最高，預估高原期維持到11月下旬，12月底脫離流行期。

疾管署今日（19）公布，國內上週腸病毒就診人次高達2萬2313人。（李念庭攝）

疾管署主任郭宏偉指出，上週（11月10日至11月16日）國內腸病毒就診人次為2萬2313人，社區流行腸病毒病毒仍以克沙奇A型為主，仍以A16型、A6型為多，近4週克沙奇A16型佔比達47.5％，A6型則約15.3％。

郭宏偉表示，克沙奇A型及腸病毒D68型仍在社區活動，疫情傳播風險持續，上週新增5例D68型輕症病例，目前共累計38例D68型腸病毒個案；上週無新增腸病毒重症，今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例。另外，國際腸病毒疫情各國皆呈下降趨勢，日本、泰國、新加坡確診病例仍高於十年同期。

疾管署發言人羅一鈞說明，先前預估腸病毒高峰將突破2萬2千人，上週已達到，估計已經來到最高點，不過目前門診就診人次已有略為下降，預估未來將繼續下降或持平。且最新全國停課統計為單週329班也較上週下降，包括幼兒園250班、國小35班、托嬰中心等其他機構44班。

羅一鈞表示，國內腸病毒疫情仍處高原期，成人、小孩都有感染風險，大多數成人症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染，最有效的預防方法為使用肥皂或洗手乳勤洗手，並維持良好衛生習慣。近日天氣轉冷，恐影響孩童洗手意願，提醒家長及教托育人員協助教導孩童正確洗手，降低腸病毒傳播風險。

疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署提醒，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸或至人口密集公共場所，以降低交叉感染的機會，並請留意幼兒健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送大醫院治療，以掌握治療黃金時間。