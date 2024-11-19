好市多一年一度「黑色購物節」將登場，今年檔期從11月25日至12月1日，連續7天推限定優惠，已有不少會員在臉書社團討論，期待在黑五打折時買到超值商品，多數會員最想買黃金及家電，由於今年黑五檔期是年度最大優惠，內行會員分享，家電商品折扣力度最強。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文表示，今年黑五檔期是年度最大優惠，家電商品折扣最多，其中一名網友說，去年黑五檔期最熱門的商品包括電視、Dyson家電、咖啡機及鑄鐵鍋等，他一口氣添購電視與家庭劇院，折扣加上回饋總計省下超過10%。

有內行會員說，好市多黑五優惠不會完全公開在型錄裡，許多隱藏版商品要到現場才知道，且每家分店款式或顏色可能不一樣，建議想搶購的民眾要提前準備清單，若只要買少數幾樣商品，可徒手搬運，能避免賣場內塞車。

網友紛紛留言，「黃金敢特價我就買」、「黑五買家電最殺，幾乎找不到更便宜的」、「黑五很多檔都是只出現一次，後面就沒有了，好幾次錯過沒買到，欲哭無淚」、「好市多黑五這種才是真的有誠意的促銷」。