台灣棒球近年掀起啦啦隊風潮，讓許多女孩成為場邊「嬌點」，知名度甚至比球員還高。許多人為了能一睹啦啦隊風采，願意自掏腰包進場看球，球團也會舉辦啦啦隊見面會及推出相關周邊，藉此增加收入。但卻有人質疑，這都是在「物化女性」，還被本質球迷嘲諷：「棒球隊是附屬在啦啦隊旗下」。對此，樂天桃猿啦啦隊舞蹈總監陸筱晴強調：「外表只是一環，更重要的是專業的帶動氣氛」。

《BBC News 中文版》日前在Youtube頻道上傳一段影片，內容提及「偶像般存在」的職棒啦啦隊，如何利用「台式應援」幫職棒圈吸引更多球迷加入。「樂天女孩」舞蹈總監陸筱晴受訪時表示，台灣過往應援是用制式化口號，加上樂器吹奏；現在不僅用電子樂為主，每一位球員都有專屬口號，要記的舞蹈動作非常多，若再加上局間表演，逼近上百首。

「像偶像的存在」：啦啦隊「台式應援」如何幫台灣職棒圈粉？－ BBC News 中文

除了應援方式與過往有明顯區隔，球團與啦啦隊互動關係也有了變化，陸筱晴透露以前屬於小規模制，啦啦隊員以接case為主，只要把該場次跳好，領完錢就結束，不過得自己搭大眾運輸到某個球場，當時被關注程度也不高，還會被以「Show Girl」稱呼。但是現在啦啦隊變成一個團隊，不僅有經紀人幫忙打點，還會有幫忙社群發文、編舞等工作人員，分工可以說相當細。

啦啦隊存在被質疑「物化女性」，樂天桃猿啦啦隊舞蹈總監陸筱晴強調：「更重要的是專業帶動氣氛」。（圖／sunnie_cat0111 IG）

雖然加入啦啦隊是成名的捷徑，不過職涯其實並不長，陸筱晴點出關鍵：「年紀到了，體力也開始下降，年輕妹妹也會一直上來，不只是外貌，你還要拚人氣，還有你的周邊要賣得很好。」陸筱晴回憶起還在當啦啦隊時，每年都看到有新成員加入，雖然覺得是好事，相對上也多了競爭力，坦言倘若心態不對，很容易產生憂鬱情緒：「一直覺得自己不漂亮，或者是比不上別人」，針對外界認為啦啦隊工作強調外貌，無非是在「物化女性」，陸筱晴則認為「外表只是一環，更重要的是專業的帶動氣氛」。

啦啦隊女神林襄則表示，不論私下發生什麼事情，啦啦隊在舞台上面對球迷始終都要保持笑容，把負面情緒隱藏起來，畢竟啦啦隊的存在是「很陽光、正能量」，盡量不要在社群發表負面想法的PO文。她坦言自己在很短時間內得到大量曝光，但是伴隨而來的是較多負面聲音，當時意識到「原來有這麼多人討厭我啊」，一度陷入憂鬱情緒中，好在最後有調整好心態面對，「現在已經沒有什麼留言可以傷害我」。

林襄表示啦啦隊的存在是「很陽光、正能量」。（圖／95_mizuki Instagram）

史上最強陣容Go Stronger都改成48撞了 敲碗的連續不間斷版本來了 所有韓援到齊太狂了

味全龍棒球隊行銷業務總監程韋仁指出，球隊雖然重視戰績及未來發展，最終經營目的還是會想要把球場打造成像迪士尼樂園般的地方，踏進來就能體驗到多元娛樂，最終吸引觀眾成為自己球迷。接著強調啦啦隊圈粉效果非常好，像是今年有林襄及李多慧加入，賽季門票銷量就有明顯成長，場均人數一年就增加3成，舞台前「熱區」入座率也增加2成，但也不排除是球員認真表現，或是球場設施開發出更多新球迷加入。