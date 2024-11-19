憲兵快速反應連今年換裝新的「印第安挑戰者」重機後，首度於雙十國慶投入展演。憲指部今（19）日邀請媒體參訪訓練成果，並強調快反連可配賦近程反裝甲飛彈等武器，以高機動力馳赴應對各種狀況；而採購美製「挑戰者」型重機，重量更輕、也更加靈活，可於戰時控領衛戍區周邊要點及重要街道。

憲兵指揮部說明，快速反應連擔任衛戍區偵搜部隊，執行戰場偵搜、反空（機）降、反特攻、反突擊等作戰任務，具備「編裝模組化、機動速度快、近戰火力強、任務彈性大」等特性，依令迅速馳赴戰場應援，有效確保中樞安全；此外，訓練之餘兼任國家重大慶典、正副元首就職、外賓使節訪華引導勤務、春秋祭勤務及國慶慶祝活動等任務。

憲指部指出，快反連為唯一配賦重型機車的部隊，並於今年花費6000萬換裝65輛「挑戰者」重型機車，增益靈活機動性，肆應未來複雜多變的戰場環境。而快反連因應衛戍區防衛作戰能力，配賦近程反裝甲飛彈等武器，以高機動力執行戰場「速分、速合」馳赴應援各種狀況，形塑有利作戰環境，掌握敵弱點，於決勝時空發揮優勢，獲得決定性勝利。

憲兵指揮部指出，為遂行快速機動作戰，便於戰時控領衛戍區周邊要點及重要街道，故採購美製「挑戰者」型重機。與原先的山葉「皇家之星」重機相比，重量減少、馬力更強，且軸距縮短，也讓操縱舵角更大，有效提升靈活機動特性；另外，挑戰者重機也具備觸控面板可供操作，使機車手能專注於當前任務，貼近實戰化作戰需求。

快反連訓練操演包含「基礎訓練」、「基礎駕駛」及「隊形訓練」。快反連連長吳建興少校說，新進人員銜接訓練約需1個月，而訓練過程皆秉持從嚴、從難，官兵也秉持最好的學習態度，為自己跟團隊爭取最高榮譽；快反連調查士林于楨下士則說，因車重超過300公斤，推車確實是訓練最難的部分，多虧學長姐傳授技巧，加上自身加強體能訓練，才逐漸上手。

另吳建興受訪時透露，快反連編制為101人，現編人數88人，編現比88％，其中有13位女性官兵。