2024甲辰年接近尾聲，2025乙巳年即將到來，隨著歲序更替，犯太歲生肖也會變化，《搜狐網》命理專欄「微智先峰」點名4生肖明年犯太歲，一定要趁年尾提前做好化解，將得功德圓滿，逢凶化吉，明年順順利利度過。

專欄指出，從命理學來看，「犯太歲」指的是命局冒犯當年的干支，而2025年犯太歲為蛇、豬、猴、虎4生肖，雖然有人說犯太歲不就影響一年，熬過去就行了，但有些壞運雖可熬過去，有的卻會留下嚴重後遺症，需要後面幾年去承受，因此明年犯太歲者一定要提早做好化解事宜。

專欄提到，化太歲最方便有效的方法，就是恭請專業的化太歲符化解，化太歲的最佳時間為冬至之後到正月十五，錯過時間可選每月初一、十五進行。至於化太歲符該如何使用？開光加持後直接佩戴，或放包裡隨身攜帶即可，犯太歲者年尾送太歲可得功德圓滿，3，不過，要特別注意的是，化太歲符只管個人，家裡犯太歲生肖的人都要恭請化太歲，化解不利影響，以免負面磁場影響自身運勢。

2025年犯太歲4生肖為蛇、豬、猴、虎，分述如下：

▌生肖蛇 【值太歲】

2025年屬蛇人本命年值太歲，命理上屬於伏吟太歲，運勢低迷慘澹，一定要注意養護身體，宜謹慎保守，少變動，謹防意外災害。「歲煞」、「捲舌」凶星值年，恐事業沉浮不定，缺乏進展，容易中途夭折。財物易耗，身體狀態頻發，注意心腦血管及肝膽。男性勿迷戀酒色場所，以免無妄之災，營謀做事，宜平實漸近，貴人星落陷，好事可能變壞事，此外，千萬不要貪圖不義之財，否則可能會有意外事件發生。

▌生肖豬 【沖太歲】

2025年屬豬人沖太歲，沖太歲也稱作反吟太歲，書曰「反吟伏吟、泣哭沐沐」，沖太歲與本命年犯太歲一樣，容易導致運勢曲折不順，往往伴隨著工作、生活、感情的變化，如跳槽或者失業、搬家或出國分手等情況出現。而沖太歲也容易造成身體受傷，如進行運動時摔傷、發生交通碰撞以及進行手術等，另外，屬豬的人2025年有「大耗」、「歲破」等凶星入宮，尤其對事業、財運傷害比較大。

▌生肖猴 【刑破太歲】

2025年屬猴的人破太歲或「太歲相刑」，「破」有損壞、破裂之意，流年破太歲代表破敗、破散的意思，相破關係有輕微的妨礙作用，和相沖、相克、相刑、相害比，相破損害最輕，今年相逢六合，巳申相合吉星「月德貴人」相助，事業運較能有好的發展，但凶星截空，要防範小人半路破壞，千萬不要逞強、管閒事。男性小心桃花劫，女性慎防同性背鍋，事業、家庭勿受他人誤導，健康方面，容易受小疾病折磨，導致損傷自身元氣，因此務必注重身體健康和保養。

▌生肖虎 【刑害太歲】

2025年屬虎人害太歲或「太歲相刑」，害就是破害的意思，與人不和，易遭人誤解，或者遭小人破，而相害最怕自來招，是非口舌宜要防。「勾絞」、「貫索」凶星入宮，主作事糾纏不清，勿逞強、管閒事，易被小人傷害，好事沒好報。女性防桃花影響事業、家庭，男性注意財不外露，事業受他人誤導，諸事忍耐，端正行藏。「捲舌」凶星臨門，是是非非麻煩較多，禍從口出，言談需謹慎，勿因一時之氣惹禍上身。低調行事，以客為主，多積德行善則有「太乙」吉星臨門。

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