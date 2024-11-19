過量飲酒、酗酒不僅危害身體健康，也會造成工作、家庭、人際關係等方面的負面影響，甚至可能出現危害社會安全的行為。為了幫助鄉親有機會藉由早期介入及治療，避免飲酒問題惡化，衛福部苗栗醫院配合政策推動衛福部「113年度問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫」，特別開設戒酒門診，並結合生理、心理、社會復健等方面的治療，協助民眾擺脫酒癮，改善因飲酒引起的困擾。

部苗推動問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫及戒酒補助方案，幫助民眾擺脫酒癮。（衛生福利部苗栗醫院提供／呂麗甄苗栗傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

衛福部苗栗醫院精神科蔡佳媃臨床心理師表示，很多人會因為失眠、生活壓力大、心情不好、煩惱多而藉酒消愁。事實上，酒精只能暫時麻痺苦痛，未能真正有效紓壓、療癒傷口、解決問題，甚至反而引發更多的困擾與問題。但假如能夠及早發現這個「盲點」，並接受專業醫療的協助，就有機會能夠有效的改善生活，遠離「借酒澆愁愁更愁」的困境 。

衛福部苗栗醫院院長徐國芳表示，苗栗醫院今年開始辦理衛福部「113年度問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫」，特別開設戒酒門診，依計畫針對個案的酒癮問題進行評估，透過診斷性會談、生理心理功能檢查、評估酒癮嚴重度等，進而擬定個人化的酒癮治療計畫，提供支持性心理會談、藥物治療等適當治療處置。同時，提供個案管理服務，包括追蹤治療情形，了解生活狀況與需求，適時提供資源連結等協助。

院方也會幫助參與者申請「衛生福利部113年酒癮治療費用補助方案」，藥物費用將補助90％（僅需自費10％）。每人每年度累計補助金額為4萬元（包含門診診察費、生化檢查、心理評估與治療、個管服務等）；其中酒癮治療藥物之藥品費和藥事服務費額度為2萬元。有需要的民眾可撥打諮詢服務專線037-261920轉1265（精神科），會有專人協助安排接受評估及規劃後續治療。

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