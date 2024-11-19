基隆市一名59歲的陳姓男子，17日上午赴信義區衛生所施打流感及新冠疫苗，不料返家後數小時，突感身體不適，緊急送醫仍不治身亡。基隆地檢署19日上午派遣檢察官相驗，後續不排除透過解剖釐清死因是否與施打疫苗有關。

依檢警初步調查指出，陳男17日自家中前往信義區衛生所施打流感及新冠疫苗，現場也依規定觀察半小時後才返家。不料過了數小時後，感到身體不適，於同日下午3時許左右，經家人通報緊急送醫。院方表示，病患到院前便已經失去了生命跡象，經緊急搶救後，仍宣告不治。

基隆地檢署19日上午赴現場進行相驗，據了解，由於家屬對於陳男的死因有疑義，後續不排除會透過遺體解剖，釐清陳男的死亡原因。

對於陳男疑似因為施打疫苗發生不良反應後身亡，基隆市衛生局表示，將會協助家屬申請預防接種受害救濟，並送至中央衛福部疾病管制署，研判陳男的情況是否與施打疫苗相關。

醫護人員透露，依現行疫苗施打相關規定，民眾在施打疫苗前，應由醫師現場評估民眾身體狀況，在打完疫苗後，也應在現場觀察半小時，以降低施打疫苗可能出現不良反應的風險。但以陳男的事件來看，乍看之下很難釐清究竟是陳男本身的健康因素，抑或是施打疫苗的不良反應，相關案件都會匯報至中央去做進一步的評估及判定。