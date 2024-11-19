世界12強棒球賽中華隊今天搭華航飛東京，有不少球迷熱情送機，還有華航人員到場獻花，其中笑容甜美的華航地勤一出場，馬上讓大批網友眼睛一亮，「這華航地勤也太美！」、「果然美女才是大家有精神來源」，隨後有人神出正妹地勤的IG。

中華隊今上午搭華航包機前往日本，全員穿西裝帥氣登場，有網友看直播時意外發現，代表華航上前獻花的地勤超正，笑容甜美，馬上在Threads上PO出照片，只見原本一早出門沒精神的球員，面對鏡頭都死氣沉沉，但一看到華航正妹出來獻花，立刻露出笑容醒了過來，讓原PO直呼「四爺（中華隊隊長陳傑憲）很帥大家都知道，這華航空姐也太美！」

一開始中華隊的球員面對鏡頭死氣沉沉。（中時新聞網YouTube）

華航正妹地勤獻花，引起網友暴動。（中天新聞）

超正的華航員工一曝光後，馬上引起一票網友暴動，狂問這位華航正妹是誰，還有人指她的名牌沒有翅膀，應該是地勤，紛紛留言「這位獻花的華航員工，今天詢問度應該很高，看台灣隊長收到花多開心啊」、「笑得跟結婚一樣是可以的嗎」、「這正妹有陳匡怡的感覺」、「這挑的也太美了，真可愛」、「從面無表情到笑容滿面」、「華航顏值當家，當然抬出他們的明星隊地勤啊」。

之後馬上有網友神出這位華航正妹地勤的IG，私底下的她脫掉制服後更清純可愛，而她今天上午也在限時動態PO文，放上與中華隊的合照表示「也算是送中華隊出國門了！」