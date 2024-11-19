「在宅急症照護試辦計畫」提供居家醫療急症患者、照護機構住民、急診感染症輕症的行動不便民眾等三類病患住院以外的替代服務，減少急診及住院情形，減輕患者與家屬負擔，也避免院內交叉感染。此次遠傳捐贈的「5G遠距診療在宅急症照護方案」包含建置於醫療院所遠距看診所需的虛擬診間平台、與在宅或照護機構的遠端監測硬體設備，總價值近300萬元，提供基層醫師社區醫療群使用，期待拋磚引玉，加速基層醫療院所推動數位醫療照護服務，降低病患與家屬的不便，同時緩解醫療量能。

遠傳總經理井琪表示，有別於追求5G「殺手級應用」，遠傳將研發能量投入5G「救援者應用」，以5G網路結合軟體開發與雲端技術，自主開發5G遠距診療平台，將醫療資源送進15縣市、56個偏鄉，已涵蓋所有衛福部認定的山地離島地區衛生所，更將之延伸運用於緊急救護、視訊門診、居家長照等場域。

井琪指出，隨著醫療法規與時俱進，視訊看診對於符合情況的病患可帶來極大的便利，使病患與照顧者受惠於科技發展，遠傳這次將「5G遠距診療在宅急症照護方案」捐贈給醫界，期待協助基層醫療院所資通訊科技賦能，並充實視訊看診的醫療量能。

健保署署長石崇良表示，健保開辦以來，不斷精進居家照護服務模式，期望透過今年試辦的在宅急症照護，讓病患能在熟悉的環境接受完善的醫療照護，實現在地安養的目標。

目前遠傳「Health健康+」App已有上百個虛擬診間陸續開診，民眾免費下載App後，可串聯血糖、血壓、睡眠、體重、體脂、脈搏、連續心率、運動時間等多種生理量測裝置，自動上傳健康數據，使高齡者與照護者輕鬆進行健康管理，遠距的醫師端亦可掌握民眾健康數據與自我照護情形。此平台獲得ISO27001、美國HIPAA等多重資安認證，保障個資安全。