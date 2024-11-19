達菲與妻子瑞秋．坎波絲牽手25年，育有9名子女。

美國準總統川普18 日宣布，提名眾議院前議員，也就是現任《福斯新聞》（Fox News）評論員達菲（Sean Duffy）為交通部長，使他成為監督美國重要基礎設施的關鍵人物。事實上，除了事業外，他和妻子瑞秋．坎波絲（Rachel Campos-Duffy）牽手25年，育有9名子女，也廣受矚目。

綜合外電19日報導，川普讚揚達菲的領導力，說他是注重家庭，並有跨黨派合作成就的人。2011—2019 年間，達菲擔任威斯康辛州第7選區的聯邦眾議員，並身為眾議院金融服務委員會成員，專注經濟改革和基礎設施發展。他在明尼蘇達州和威斯康辛州之間的聖克洛伊渡橋（St. Croix Crossing）等專案中扮演要角，川普特別指出，這是跨黨派合作的一個里程碑。

不過，由於達菲得知，第9個孩子出生時可能會有心臟缺陷和其他併發症，考慮到新生兒需要大量照料和關注，於是2019年8月選擇辭去國會議員職務，全心投入家庭。達菲在真摯的辭職聲明中，表達了平衡議員職責與家庭需求有增無減所面臨的挑戰。當時他說：

「最近我們得知，預產期在10月底的寶寶，因心臟問題等併發症，將需要更多的愛、時間和關注。經過深思熟慮，我決定這是暫時離開公職的適當時機，以便能為妻子、寶寶和家人提供所需的支持。」

達菲坦承，對他來說，一星期有4天離家是一大挑戰。他並強調，在這個關鍵時期陪伴家人的重要性。而他的決定獲得同僚和選民的理解與支持，凸顯了公眾人物為了以家庭，而不是事業為先，而經常做出的個人犧牲。

達菲一家上節目做威斯康辛鬆餅的資料畫面

事實上，達菲的公眾知名度始於1990年代，當時他是 MTV真人實境秀《真實世界：波士頓篇》（The Real World: Boston）的卡司之一。他透過這節目衍生出的節目《公路規則：全明星賽》（Road Rules: All Stars）認識了妻子瑞秋．坎波絲，而她是《真實世界：舊金山篇》（The Real World: San Francisco）的明星。兩人在1999年共結連理，如今有9個孩子。而他們的小女兒瓦倫蒂娜．斯特拉瑪麗絲（Valentina StellaMaris）患有先天性心臟缺陷。對達菲與妻子來說，孩子就是他們生活的重心。雖然有人懷疑，9個孩子中是否有領養成員，但其實每個寶貝都是他們親生的。

瑞秋．坎波絲是虔誠的天主教徒，她坦承，這信仰深深影響了她的家庭生活，也鞏固了婚姻。她經常在共同主持的《福斯與朋友週末》（Fox & Friends Weekend）節目中提及，信仰為她帶9個小孩，並與另一半維持健康良好的關係提供了準則。

至於達菲則個性率直，偶爾會引發爭議。他最近在《福斯新聞》節目中，與妻子的互動引發了不同反應。在討論健身計畫時，達菲開玩笑說，瑞秋在遵循健身女王吉莉安麥可斯（Jillian Michaels）的運動法時，「看起來比較好」。一些觀眾批評他，說這這種話不夠體貼，而其他人則認為，這只是夫妻間開的無傷大雅玩笑。而瑞秋則幽默回應，坦承他們與吉莉安麥可斯的友誼，並說她打算恢復開始日常健身。

儘管達菲是公眾人物，但淨資產並不豐厚。據《名流淨值》（Celebrity Net Worth）網說，截至 2024 年，他的財富估計為10萬美元（近324萬台幣）。他在國會任職期間的財務披露顯示，他背有龐大債務，其中包括學生貸款、房貸和信用卡等債務。