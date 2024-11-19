鴻海去年宣布規畫3年內在高雄投資250億，創造近2千個就業機會，高雄軟體研發中心年底於駁二七號倉庫正式啟用，橋頭科學園區的電動巴士廠今年4月動土，6月宣布將在高雄打造大規模的AI先進算力中心，和發產業園區的高雄電池中心預計年底運轉、明年首季開始供貨。

鴻海此次透過參與高雄亞灣2.0首件招商開發案，作為投資高雄的另一重要發展基石，盼透過打造南台灣集團旗艦總部，串連軟體研發中心、電動巴士廠、電池中心、高軟園區等鴻海高雄據點，更深化扎根高雄，打造南台灣科技核心人才基地。

鴻海以「高雄亞灣．鴻海旗艦總部」為開發主軸，以延續在地海洋文化、建造世界級地標為出發點，善用基地先天具備的交通樞紐條件、毗鄰水岸公園的水漾與綠意，未來將以雙塔揚帆的設計構想，打造洋流廣場、灣流戶外平台，創造市民多樣的空間體驗。

捷運黃線Y15站聯開案開發用地面積3433坪，未來將規畫為辦公、住宅與零售商業複合式空間。預計開發總樓地板面積約5.2萬坪，整體開發案以1幢2棟為主，預計興建地下5層、地上45層商業辦公大樓及地上32層住商複合式大樓。

鴻海發言人巫俊毅表示，集團在高雄的據點跟規模持續擴大，為因應人才及營運需求，集團希望利用此次土地開發機會，打造集團在南台灣的旗艦總部，串連現有營運生產據點，為高雄產業轉型助一臂之力。

高雄市副市長羅達生表示，此案將與高雄港旅運中心建置立體連通系統，引入國際旅客體驗海洋城市新地標，與周邊地區緊密相連。開發後市府分回樓地板將包括227席公共停車位及辦公空間等，滿足民眾及辦公停車需求，並可提供更多辦公空間供企業總部進駐亞灣。

鴻海表示，未來將以智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大智慧平台，參與高雄產業轉型，近期攜手高市府的iBus App已獲得國際紅點大獎肯定。集團也積極參與高雄市政府的智慧城市展覽來行銷城市，成為高雄最值得信賴的產業夥伴。