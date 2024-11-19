隨著人口減少及老化現象的產生，整體社會青壯人力供給減少，另再加上科技業的人才磁吸效應，使得傳統產業面臨技術經驗無法傳承的人才斷層。為了解決這個問題，企業開始思考人力資源策略以確保能維持競爭力，其中一項做法，便是回聘具備專業知識和豐富經驗的退休人才。

中鋼公司為因應大退休潮的人力銜接需求，主動建立退休人才資料庫，透過彈性的回聘上班機制，讓退休員工持續貢獻他們的經驗，不僅促進技術傳承，還能降低培訓成本，從而優化企業營運。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點回聘退休員工的傳產公司，哪些公司是其中的聲量佼佼者呢？

中鋼退休人才資料庫已回聘超過400人

名列排行榜第一的中鋼公司有近1萬名員工，每年平均500位員工退休，面對退休潮衝擊，中鋼靠3項策略因應，首先，盤點人力缺口，接著建構知識管理平台，最後是建立師徒制。不過，即使已經採取上述三項措施，有時還是無法完全補足人力需求，這時中鋼就會用上救急的王牌──「退休人才資料庫」。中鋼2012年成立退休人才資料庫，將願意在退休後繼續為公司服務、體力好，並具備豐富經驗的資深同仁納入人才資料庫。

這批退休員工就像「後備軍人」，若中鋼需要即戰力，在雙方合意且經醫師評估許可的前提下，簽訂每次3個月的顧問契約，薪酬與在職待遇連動，期滿後可視業務需求決定是否續約。目前已累計回聘超過400人，重用高齡員工，也讓企業留住競爭力。有網友表示，「專業的人聽聽聲音就知道哪個機件出問題」、「這樣我也想進去中鋼耶」。

兩大水泥公司巧用退休人才 傳承經驗和跨世代合作

台灣水泥公司在排行榜中名列第二。台泥視員工為公司永續發展的重要資本，亦是企業突破創新的關鍵，因此提供具競爭性的薪水與獎金吸引、留任和激勵人才。水泥業涉及原料開採、複雜生產流程、設備維護、品質檢測及包裝運輸等多個環節，因此台泥會延聘資深人員擔任顧問，以傳承經驗與技術，輔佐年輕團隊建立。台泥也觀察到，許多退休員工出於對自我實現和經濟上的考量，對重返職場抱有期待。因此，台泥根據專案需求回聘退休同仁，並安排訓練課程進行主題式培訓，提供專業見解和指導。從2022年到2023年，台泥已回聘13位退休同仁，並將持續完成退休同仁的人才庫，規劃建立職人團，延續職涯與專業。有網友表示，「當體力及智慧都在線的時候，年齡不該是限制」、「讚，這是好消息」。

另外還有同為水泥業的亞泥公司將退休人員視為公司重要的資產，主動回聘已退休的資深員工，透過跨世代的工作合作與互動溝通，透過跨世代的工作合作與互動溝通，形成青銀世代合作模式，促進員工多元與包容，打造友善職場環境。2023年共計回聘2位。亞泥還和賽親關懷基金會合作「員工樂齡ESG福利專案」，特別為在職員工父母、即將退休或已退休的同仁，打造豐富的樂齡生活。計畫內容涵蓋專人定期探訪陪伴，並邀請具有心理諮商背景的樂齡生活規劃師，提供從健康、飲食到財產規劃的諮詢服務，同時透過媒合適當機構，確保每位長輩都能享受到最貼心的照顧。

台化將退休員工列入資料庫 優先推薦給需求單位回聘

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

排第三名的是台灣化學纖維公司，為台塑四寶（台塑、南亞、台化、台塑化）之一，因為石化業涉及原料開採和運輸、安全以及環保監控，所以也需要大量人力投入。台化創立近60年秉持「永續經營」與「止於至善」的精神，除了在企業經營上精益求精，對員工的照顧與關懷也始終追求至善至美。台化尊重屆齡或申請提前退休人員意願及工作能力，列入專案約聘人員資料庫，優先推薦給需求單位回聘公司。

退休人才資料庫盤點後備軍 緩解企業人力斷層

面對缺工潮、少子化，各大企業致力盤點人力缺口，規劃新穎解方。除了建立師徒制、知識管理平台，還設置退休人才資料庫，這批退休「後備軍」帶著豐富經驗隨時待命，成為企業穩健發展的重要支柱，助攻傳產在挑戰下的韌性與創新。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月22日至2024年10月20日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『傳統產業退休人才回聘』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。