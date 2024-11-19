國產新制上路重擊陸系品牌汽車，中華汽車代工的的MG首當其衝，中華汽車總經理陳昭文19日帶來好消息，在各廠商的努力及產發署指導下，全力加快提升在地化比率的工作，MG HS車款自製率已經拉上2成，但還是要等經濟部確認自製率達標才行。業界指出，若能獲得經濟部點頭，MG本月底就有可能公布的新售價，並在下個月接單，應能在年底前恢復正常供應，對喜歡MG的車主是好消息。

經濟部8月起實施國產率新制，要求與大陸有關聯車款提高自製率，由於MG股權已被大陸上汽集團收購，因而適用國產率新制，在無法立即調整供應鏈情況下，中華車已宣布HS、ZS採限量接單，國產電動車MG4則暫停接單。

中華車當年將MG品牌導入且在台生產，原則上都是用政府當時的政策規定來辦理，由於現在有新的政策，正在和協力體系積極合作，加速提升在地化比例達到在地化要求，至於已下訂客戶，則會確保用同樣交易條件，避免客戶受影響。

中華車先前法說會曾表示，新政策有兩個步驟，第一步驟是由企業做出國產化承諾，以配套所需要達成國產化要求，這部分無寬限期，需要通過經濟部核准，才可以繼續完成進口通關，所以主要是影響進口生產、物料供應的進度。