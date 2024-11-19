台北市大安分局瑞安街派出所，副所長方邦彥及警員蘇威豪，近期上午巡邏經過富邦銀行和平分行時，遇到分行劉姓副理及黃姓行員當場通報，指稱一名婦女疑似遭遇詐騙，急需警方在場協助。

警方指出，婦女透露自己熱衷網路購物，並透過社群臉書時發現販賣大陸蜂蜜的廣告，同時下單該商品加入；她後來前往銀行，準備在臨櫃匯款大筆金額時，行員察覺異樣，連忙通報警方。

當員警聽完婦女陳述及檢視該購物平台連結後，隨即識破該購物網站應為傳統一頁式詐騙購物連結，為典型「假網購」詐騙手法；該類型詐騙網站的特徵維「剛上線便許多人搶購且都獲得給正面評價、往往很難查出銷售者之公司名稱及電話等資訊、商品一定都是限量、物美價廉、買越多越划算」等。

所幸經過員警苦口婆心與耐心勸說下，成功阻止婦女匯款，警方成功與行員共同攔阻詐騙，保住婦女36萬餘元。

瑞安街派出所副所長方邦彥、警員蘇威豪。（圖 / 警方提供）

大安分局呼籲，詐騙集團手法變化多端，且網路購物凡涉及一頁式購物網頁，或商品售價明顯與市值不符，民眾均應提高警覺，務必再三確認，若有任何疑問請立即撥打反詐騙專線165查證或110報案專線，避免辛苦賺來之積蓄血本無歸。