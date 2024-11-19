基隆嶼本月16日發生多名釣客遭突如其來的瘋狗浪打落海面，經海巡署派出艇艦及空勤總隊救難直昇機趕往救援，但仍造成其中一名林姓釣客不治，死者老家住在苗栗縣南庄鄉，家中只剩年邁母親一人，家境困頓，家屬將林某遺體接回頭份市立殯儀館治喪，南庄鄉殘障慈善藥師羅重盛得悉後，18日下午趕赴林家慰問，並贈送急難救助金2萬元給林母，希望能略盡棉薄助力。

據悉，林姓死者出生在南庄鄉，一出生就被發現天生有瘖啞障礙，林家父母都是南庄鄉在地人，父母親也都有輕度身心障礙，林父多年前過世，家境原本不好，家中僅有林某一個孩子，林某不因自己有瘖啞殘疾，非常勤奮努力，除了在台中工作賺錢養活老母，還利用空閑時間從事街頭藝人表演，由於林某無法說話，所以特別挑選固定不動的擬像表演，林某已婚，育有一子。

16日上午，45名海釣客搭船前往基隆嶼磯釣，至下午突然變天，凶猛瘋狗浪襲擊基隆嶼，當場打落7名釣客落海，其中一名林姓釣客被救回，經以空勤總隊救護直昇吊掛上岸送醫急救仍告不治。

林某家屬得悉惡耗，北上接回林某遺體，送回頭份市立殯儀館治喪，南庄同鄉殘障藥師羅重盛得悉後，因知林家家境本就不好，家中又只剩林母一人，18日下午趕赴林家慰問，並代表南庄鄉東村巡守隊贈予林母二萬元急難救助金，希望能對林家略盡棉薄之力。