各生肖在每年都會迎來不同的運勢變化，《搜狐網》列出4生肖從11月起將一路旺到明年1月，並賺進滿滿財富，其中屬鼠者更會幸運地得到貴人指點和幫助，並找到更適合自己的賺錢管道。

▌生肖龍

生肖龍11月會遇到不少困難和挫折，但正是這些經歷使其變得更堅韌和成熟，也會結識到一些對事業有幫助的貴人，這些人不僅會在工作上給予他們指導和支持，還會在精神上給予鼓勵和激勵；到了12月，屬龍者的事業運勢開始騰飛，其亮眼表現在職場上脫穎而出，成為眾人矚目的焦點，還將獲得重要的合作機會，使其迎來豐厚收益，並為未來發展開辟新的道路；到了明年1月，屬龍者的運勢依然保持強勁，有望達成心目中的理想目標。

▌生肖鼠

生肖鼠從11月起的運勢逐漸走高，在職場上將靠著出色表現獲得長官賞識，並得到晉升和加薪的機會，人脈也充分拓展，為未來的發展奠定堅實的基礎；到了12月，屬鼠者的財運更是達到巔峰，不僅正財收入穩定，偏財運也相當旺盛，還會得到貴人的指點和幫助，並找到更加適合自己的賺錢途徑；到了明年1月，屬鼠者不僅事業有成，家庭和睦，還能在社交場合中展現魅力和風采。

▌生肖馬

生肖馬11月會充滿幹勁和鬥志，不斷追求夢想和目標，也會遇到志同道合的朋友和夥伴；進入12月，屬馬者的財運開始逐漸走高，將靠著敏銳的商業嗅覺和出色的投資眼光，能在投資領域獲得豐厚的回報，為未來發展提供更多的資金支持；到了明年1月，屬馬者將充分展現才華，使事業邁入高峰。

▌生肖猴

生肖猴11月將靠著機智靈活的頭腦和出色的應變能力，成功應對各種覆雜的情況和問題，也會遇到對自己事業有幫助的貴人和合作夥伴；進入12月，屬猴者的財運開始逐漸走高，能靠投資獲得豐厚的回報，也會從兼職、副業等方面獲得額外收入；到了明年1月，屬猴者事業將有突破性發展，只要持續拓展社交圈，勢必能為未來的成功打下堅實基礎。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。