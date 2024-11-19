男團選秀《SCOOL》準決賽前夕上演畢業典禮「粉絲見面會」出演選手資格賽，在最新一集奪下「夢之隊」資格的選手包括鄭美祥、裵宇率、李東運、張路易以「隊長」之姿脫穎而出。除了將在準決賽，各自領軍「表演舞台自主製作任務」四隊隊員為總決賽比拚外，也將透過本階段任務，選拔出12月1日「粉絲見面會」當天在高雄巨蛋演出的選手資格。

《SCOOL》第三階段比賽「國際化藝人任務」在最新一集揭曉勝負，竟一口氣淘汰七位選手，包括陳加樂、陳立其、韓晨、陳奐霖、權利于、林永一、李承旼，七人各自因表現狀況不穩定及成長幅度有限而慘遭淘汰面臨「退學」命運，這也是節目開播以來淘汰最多選手的一集，節奏緊湊又殘酷的賽制扣人心弦之餘也帶動收視。

陳麒文（左起）、李冠緯、陳奐霖、林川祐、陳柏佑賣力唱跳。（天空娛樂提供）

反觀在此任務表現亮眼突出的鄭美祥、陳麒文、裵宇率、帝翁、李東運、黃耀冬、張路易等七位選手則脫穎而出成為全新「夢之隊」隊員。打下漂亮一仗的七人不僅榮耀加持，更將左右接下來準決賽的勝負關鍵，其中鄭美祥、裵宇率、李東運、張路易因各自在「全能」、「舞蹈」、「歌唱」、「RAP」四項中出類拔萃成為該隊第一，在下一輪「表演舞台自主製作任務」中更晉升為隊長，將以各自選隊員、選擇歌曲、服裝風格及更改段落跟編舞的方式帶領隊員一決勝負。

在開創全新戰局賽制之餘，這四隊共28位準決賽選手也將有機會爭逐高雄巨蛋「畢業典禮」12／1「FAN CONCERT粉絲演唱會」 的參演「門票」，憑藉一己之力為自己開啟登上高雄巨蛋這個夢想舞台之路。

近來為了首登高雄巨蛋演出，選手們不僅會全新演繹此次準決賽「表演舞台自主製作任務」賽制中的四首原創曲目外，也將分組輪番上陣表演過去節目中的超人氣曲目，屆時將精彩可期。天團ENERGY成員 TORO二次降臨《SCOOL》擔任天使客座導師為淘汰選手們打氣，大跳「十六蹲」當身教親身示範舞台魅力展現。

至於選手陳麒文四度蟬聯「夢之隊」七人組資格「坐四望五」受封「四星戰士」頭銜，穩坐《SCOOL》最佳MVP選手寶座當之無愧，隨著總決賽讀秒倒數不到兩周，選手之間競爭也越演越烈，在最新一集的「國際化藝人任務」中重新演繹天后JOLIN〈甜秘密〉的陳麒文因亮眼表現而再次獲得眾導師一致稱讚，加上持續穩定「輸出」且優異的舞台表演，讓他四度入選「夢之隊」成為名副其實的「四星戰士」，問鼎總決賽冠軍勢在必得。