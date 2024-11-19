勞動部所屬勞動力發展署北分署發生職場霸凌，一名39歲公務員疑因此在辦公室內輕生，引起外界高度關注，勞動部今上午舉行記者會，表示分署長謝宜容雖未對輕生者霸凌，但確實有在凌晨1時對其他同仁交辦事項，且若10分鐘內未回就會遭辱罵，而謝曾被勞動部前部長許銘春提拔，在今（19）日稍早，許銘春也在臉書發文，未能即時得知情況道歉。

綜合相關報導，謝宜容的官場之路相當順利，因曾在許銘春辦公室服務而受大力拔擢，更是勞發署長蔡孟良愛將，在許、蔡2人大力推薦下，於去年2月從部長室專委高升分署長。而在今（19）天勞動部公布的罷凌調查報告，指謝宜容確實會對同仁咆嘯、辱罵，但「無法證明她有實際霸凌情形」。

許銘春今天在臉書發文表示，自己和大家一樣，是經由媒體報導才知悉當時的政務次長王安邦曾為了管理問題約談謝宜容，對於在部長任內未能即時得知謝的情況，要表達最深的歉意與遺憾。

許銘春指出，根據勞動部調查結果，輕生同仁工作負荷量長期太重，這是政府機關長期人力不足的問題，隨著為民服務的業務量增加，公務人力卻沒有隨之調整。她提到，過去曾為了發展署員額不足問題，向行政院爭取提升勞動條件，但受限於體制而未果。

許銘春呼籲，經過這次憾事後，勞動部員額不足能夠受到行政院重視，此外，各地方政府也要重新檢視，業務量與人力要符合比例，「我們要痛定思痛徹底檢討，友善職場就從公部門開始」。

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