根據Beyond Fossil Fuels組織的報告指出，義大利、英國和德國相當依賴化石天然氣發電，這樣的狀況可能會破壞氣候承諾，未來數10年恐導致化石燃料需求遭到凍結。

Beyond Fossil Fuels 分析了義大利、德國、英國、保加利亞、羅馬尼亞和波蘭的電力系統，化石天然氣目前與未來的計劃，結果發現歐洲的新天然氣發電基礎設施計畫與各國氣候目標嚴重脫鉤，恐讓世界陷入對化石燃料的過度依賴。

其中，義大利、英國和德國就佔了歐洲天然氣發電總量的45%，甚至都承諾於2035年實施電力產業脫碳，而英國更是發出豪語，要在2030年實現能源脫碳目標，根據英國國家能源系統營運商證實，目標可行性高。

不過，即使能實現能源脫碳，但義大利、英國與德國都沒有任何具體計畫表示，要如何停止國內900多個燃氣發電場，更別提新的「綠色」發電廠，因此報告指出，各國的新天然氣發電基礎設施計畫嚴重打擊他們的「淨零宣言」。

截至2023年為止，歐洲有24%的電力由化石天然氣供給，只有波士尼亞、黑塞哥維那、蒙特內哥羅、盧森堡、科索沃和塞浦路斯，目前沒有任何正在運作的天然氣發電廠；而在Beyond Fossil Fuels 資料庫中，855座歐洲天然氣發電廠中，只有4座已退役，因此未來如何降低歐洲對化石燃料的依賴度，並且加強投資再生能源電網，將是未來達成2030年及2035年電力產業脫碳的關鍵要素。