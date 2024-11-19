花蓮縣政府近期斥資近56萬元，協助18所國中小學校充實健康中心設備。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府近期斥資近56萬元，協助18所國中小學校充實健康中心設備。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

學校是學生重要學習與生活場所，校園裡的健康中心則肩負學子在校安全及健康的任務，花蓮縣政府為此斥資近56萬元，協助18所國中小學校充實健康中心設備，希望藉此讓校方在應對學生突發傷病時，能更有效率地面對及因應。

縣府教育處表示，縣府每年都會編列經費幫助學校完善健康中心的設備，此次共補助2所國中、16所國小，設備包括學生健康資訊系統的電腦設備、三合一急救甦醒器、抽氣式骨折固定器、輪椅以及保障隱私所需的屏風等，總費用為55萬8567元。

教育處指出，通常學校依實際所需提報健康中心設備需求，中央會依優先順序補助，若名額已滿，縣府再依照「教育部國民及學前教育署補助國民中小學充實健康中心設備要點」審查，依要點優先補助非耗材類項目，如學生健康資訊系統、急救設備、健康檢查設備及保健傷病處理器材部分設備。

縣長徐榛蔚表示，學校是學生重要的學習與生活場所，需確實保障其安全健康，健康中心不僅是學子日常健康管理重心，也是應對突發傷病事件的重要場所，縣府將繼續支持學校更新充實健康設備，並透過補助計畫幫助學校建立更完善的健康監測與處理設備，守護學生在健康、安全的環境中學習成長。