苑裡鎮是芋頭重要產區，市面上大甲芋頭很多來自於苑裡，今年7月的凱米颱風重創當地芋頭作物，農業部宣布該地為現金救助區。苑裡鎮公所提出農損補助申請，但兩次抽查未通過，導致補助未發放，苑裡鎮公所質疑勘查標準不一。苗栗縣政府農業處表示，所有程序依法依規進行，並呼籲農民提供完整的影像資料以提高申請通過率。由於苑裡鎮申請時未附受損照片，需補齊資料後才可再次覆勘。

凱米颱風來襲導致苑裡鎮的芋頭、苦瓜等農作物大面積受損。苑裡鎮公所於8月15日至8月26日期間受理農損補助申請，共計60件，涉及面積達26.05公頃。根據農業部農作物天然災害損害率標準，只要芋頭在生育中期葉片損毀達40％，即可視為農災損失20％，符合現金救助的標準。後續又有山陀兒和康芮颱風相繼侵襲，進一步加重災情，芋農叫苦連天。

縣府農業處長陳樹義表示，10月7日首次農損抽查依救助系統隨機抽選進行現地勘查，並由農糧署及苗改場專家共同認定，結果顯示多數芋頭田未達補助標準。11月6日進行的第二次抽查，因部分田區作物已採收或未扣除未種植面積，導致損失評估不足，仍未通過審核。根據《農業天然災害救助辦法》，農損抽查僅限兩次，且必須由公所實地勘查，不得僅憑農民自行拍照或簽署切結書代替認定。苗栗縣農業處強調，第二次抽查結果顯示不符合補助標準的地區將不予救助，這也導致包括苑裡鎮在內的多個鄉鎮因未達標準而無法獲得補助。

農業處長陳樹義強調，所有勘查程序均依規定辦理，並有專家現場協助鑑定，需根據客觀數據進行判斷，不僅依靠農民提供的照片。為提升申請通過率，農業處呼籲農民在颱風來襲時，應先修剪芋頭部分葉片以減少風阻，再進行農損拍攝存證，並配合公所實地勘查，補齊影像資料後再送件申請。苑裡鎮公所在此次申請時未附受損照片，目前須補齊資料後才能進行覆勘。