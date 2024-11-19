為川普競選活動注資數十億台幣、幫助他勝選的美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk），在川普核心圈愈來愈有影響力，甚至傳出為了內閣人選問題，當眾和川普高階幕僚埃普什坦（Boris Epshteyn）「大吵」，還質疑對方的影響力太大。

馬斯克傳出為了川普內閣人選問題，當眾和川普高階幕僚埃普什坦（Boris Epshteyn）「大吵」。

美媒AXIOS 18日引述3名知情人士報導，13日，馬斯克及埃普什坦在川普的佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）晚餐上，當著賓客的面「熱烈爭論」，兩人的爭辯一度變成「大吵」及「大爆發」，馬斯克直接質問埃普什坦將內閣人選及過渡團隊的事務洩露給媒體，埃普什坦則回應不知道馬斯克在說什麼。

報導指出，馬斯克與埃普什坦發生衝突，其他川普幕僚一點也不意外，因為自川普5日勝選以來，兩人在過渡團隊會議上就展現出緊張關係。

現年42歲的埃普什坦是一名律師，他長期擔任川普策士，在川普的各宗刑事訴訟中協調辯護事務，他在川普挑選內閣成員的過程中也發揮很大的影響力，包括促成川普提名有買春、嘿咻未成年爭議的司法部長人選蓋茲（Matt Gaetz）。另外埃普什坦也影響川普提名白宮法律顧問麥金萊（William McGinley），川普辯護律師布蘭奇（Todd Blanche）、博夫（Emil Bove）也獲任司法部高階職位。

圖為川普高階幕僚埃普什坦（Boris Epshteyn）。（路透社）

知情人士透露，為川普競選活動注資至少1.19億美元（約新台幣38.5億元）的馬斯克，質疑埃普什坦是否對新內閣的人事有太多影響力，特別是在司法部長及白宮法律顧問人事案上發揮的影響力；埃普什坦則對馬斯克質疑他青睞的人選感到憤怒。

事實上馬斯克也持續在內閣人事上施展影響力，他近期便公開力挺政權移交小組共同主席、金融公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）執行長盧特尼克（Howard Lutnick）是財政部長的不二人選。

目前尚不清楚馬斯克與埃普什坦的角力，會否導致其中一人被擠出川普核心圈，不過AXIOS報導，川普核心圈中有許多人都相當喜歡馬斯克參與其中，或至少已經找到和他合作的模式，包括準美國副總統范斯（JD Vance）、保守派媒體人卡爾森（Tucker Carlson），以及川普2名兒子小唐納（Donald Trump Jr.）及艾瑞克（Eric Trump）等都相當喜歡馬斯克。

只不過馬斯克持續參與政權移交過程，以及時時出現在海湖俱樂部，已經讓核心圈內資歷更深的幕僚感到厭煩，認為馬斯克已經越權。

針對報導，《紐約郵報》（New York Post）18日引述川普過渡團隊知情人士指出，該報導「完全是胡扯」，稱馬斯克與埃普什坦的合作很順暢，「兩人都專注於協助川普讓美國再次偉大」。