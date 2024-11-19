彰化縣政府擇定芳苑鄉設立火化場，日前引發附近居民反對並成立自救會，鄉公所也曾在4年前計畫在第六公墓設立火化場，而從自救會成立至公所撤案，彰化縣芳苑鄉鄉土文化協會理事長林天成將過程整理成冊出版，林天成表示，兩起事件主客觀條件已不相同，認為縣府應有長遠規畫，並加強與民眾的溝通。

「芳聲人語」一書由芳苑鄉鄉土文化協會理事長林天成編撰，記錄2020年芳苑鄉反火化場運動紀事。（葉靜美攝）

芳苑鄉公所在2020年2月宣布計畫在第六公墓設立火化場，引發當地民意反彈，並成立反火化場自救會，自救會透過投書、寫公開信等方式，表達反對訴求，鄉公所最後宣布撤案，抗議活動圓滿落幕後，自救會隨即轉型成立鄉土文化協會，並由林天成擔任創會理事長。

林天成將反火化場運動過程整理成冊，出版「芳聲人語：芳苑反火化場運動紀事」一書，記述當年芳苑鄉反火化場運動，以及之後自救會轉型為鄉土文化協會的工作紀事，共7章171頁。

林天成表示，反火化場行動一發起，地方馬上組織自救會，彰顯「免於恐懼的自由」，從自救會成立，到鄉公所宣布撤案，歷時59天，反火化場運動展現了民主世代的精采，協會也透過立碑文等方式，紀錄沿續芳苑鄉土文化底蘊，而出版「芳苑反火化場運動紀事」一書，是向地方及歷史做出交代。

對於近來縣府將在芳苑鄉第一公墓設立火化場，林天成說，因主客觀條件已不相同，不便表達意見，但認為縣府應有長遠規畫，並加強與民眾的溝通，火化場的設立可以參考日本蓋明治神宮的精神與方法，在周圍廣植樹木，中間設生命園區。