東部鐵路未涵蓋東海岸地區，交通僅能仰賴公路運輸，台東縣議員高美珠大膽提議導入輕軌運輸系統，串聯沿線景點，振興觀光旅遊；對此，台東縣政府交觀處長卜敏正表示，短期間執行難度高，目前以優化公車系統為要。

台東縣東海岸線人文底蘊豐厚、山海景致宜人，然因沒有鐵路行經，僅搭乘公車或自行駕車作為交通方式，以致觀光旅遊發展受限。縣議員高美珠昨日總質詢時以「交通觀光無礙，經濟振興」為口號，提出大膽構想「未來是不是能打造東海岸輕軌之旅」。

高美珠指出，東海岸地形狹長，觀光資源豐富，導入輕軌可串聯沿線景點暢遊，同時振興當地部落經濟發展。她接著追問，「縣長，你認為這是在作夢嗎？」

縣長饒慶鈴及交觀處長卜敏正一致認同，東海岸適合輕軌營運，但建設經費龐大，並非易事。卜敏正表示，短期內要達成建置輕軌系統的目標，窒礙難行，在此之前，優先針對東海岸現有公車系統加以整合提升，以利遊客暢遊。

卜敏正強調，縣府對於串聯景點著力甚深，推出「台東100碗」美食地圖，當中不乏東海岸在地美食，旅遊與美食合而為一，可使觀光發展更加完善。