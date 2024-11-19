中鋼今年10月自行結算合併營業收入279.39億元，月增4.45%、年減3.82%；合併營業利益0.94億元，月增106.65%、年減81.69%；自行結算合併稅前淨利1.07億元，月增115.88%、年減86.98%。

中鋼前10月合併營業收入3018.81億元，年減0.69%；合併營業利益9.44億元，年減34.21%；合併稅前淨利37.48億元，年增40.85%。中鋼說明，本年累計合併稅前淨利年增加，主係鋼鐵業銷售數量減少，致營業收入和營業利益減少；另礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加。

中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，10月鋼品銷售量為55萬9889公噸；本年累計鋼品銷售量為638萬8497公噸。

中鋼提到，全球經濟穩健復甦，美國總統大選順利落幕，市場消除觀望氣氛，OECD將今年全球GDP成長率上修至3.2%。世界鋼鐵協會(worldsteel)預估，2025年全球鋼鐵需求將成長1.2%，較今年增加2060萬噸，鋼市復甦動能加溫。美國內需消費動能穩健，第三季消費支出成長率由2.8%提升至3.7%，美國鋼廠十月底提漲熱軋每公噸約22~33美元；歐洲鋼廠明年第一季交期熱軋報價亦較今年十二月交期價格提漲每公噸50美元以上。

中鋼更強調，中國大陸實施十兆人民幣化債政策，緩解地方政府債務壓力，國統局公布十月份中國製造業PMI回升至50.1，經濟刺激政策效應逐步顯現。台灣經濟展現韌性，出口動能增強，工業生產指數連續七個月正成長，建設與科技業需求帶動鋼材消耗，鋼市供需結構逐步改善，總體信心緩步回升，邁向穩定成長。