林修銘參加今年「Yahoo財經投資趨勢高峰會」擔綱首位講者，從國家宏觀的角度出發，探討台灣資本市場的競爭優勢。林修銘表示，隨著資訊傳播變得更為迅速，股市大波動成為「新常態」，卻也提供重塑市場基本面和增強台灣優勢的機會。此外，隨著全球供應鏈重組，台灣的國際競爭力日益強化，台灣在AI領域的競爭力將成為未來資本市場的驅動力，今年9月台股總市值已達2兆美元，排名全球第十二，向前十大前進。

展望2025年，林修銘預期，地緣政治風險仍可能加劇市場波動。面對未來的不確定性，證交所致力提升台灣上市公司的價值，將持續推動與國際治理標準接軌，提升市場透明度；同時加強與亞太、新南向國家和中東地區國家交易所的關係，為台灣資本市場注入多元化的國際資金，降低依賴單一市場的風險。

林修銘指出，台灣資本市場具「穩健基礎」、「強大流動性」、「良好的公司治理」、「高透明度監管」以及「全面的財務披露」五大優勢，未來證交所將繼續吸引外資，並推動國際合作，增強投資人信心。

「Yahoo財經投資趨勢高峰會」今天也邀請到星展銀行台灣總經理黃思翰談銀行整合潮，黃思翰指出，2025年的金融市場，隨著全球供應鏈調整，資本將重新配置，多餘的企業資本將投入東南亞市場；在個人財富管理方面，資金已經流向高收益的債券市場，同時隨著利率逐漸下降，預期資金也將重新投入美股以外的股票市場或小型股。

面對生成式AI風潮，黃思翰相信生成式AI所帶來的改革方興未艾，但也提醒AI過熱恐讓人們忽略新技術成熟需要時間，而這有可能使AI朝向不同方向發展，例如2000年網路泡沫。另外，談及美國總統大選對亞洲的影響，黃思翰認為波動和不確定性是銀行業常態，生活在亞洲，大家對這類風險已經習以為常；同時也分享，因應美國聯準會降息，銀行勢必將開始緊縮投資和支出，然而，利率並不會回到疫情前，或2008年後的低點，這將成為銀行和企業需要適應的新常態。