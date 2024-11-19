大陸湖北幼兒園一位黃姓女老師因在社群上傳教唱〈小小花園〉走紅，被封為「挖呀挖老師」。去年黃老師宣布閃婚生子，並離開原本的工作崗位，不時在社群網站分享當媽心得。但近日關鍵字「挖呀挖黃老師闢謠自殘傳聞」卻突然衝上熱搜，原來是有不肖的自媒體亂消費她，消息傳回黃老師的耳裡，她也回應絕無此事。

黃老師去年因一曲〈小小花園〉中的歌詞「在小小的花園裡挖呀挖呀挖」變成網路名人，但人紅是非多，不久後她便被傳離職，甚至造黃謠說她下海有不雅片，當時她親上火線闢謠，解釋自己只是去生寶寶，說：「大家認識我的時候，我是教音樂的黃老師，現在我是教自己娃的黃媽媽，在沒有和大家見面的這段日子裡，我去生了個娃」。

黃老師離職後專心帶小孩。（圖／翻攝自_gua_hua IG）

近日，黃老師仍常在社群平台分享和小孩互動影片，她自嘲以為小孩會愛玩她買的玩具，沒想到孩子對濕紙巾、寶特瓶、耳溫槍、遙控器、耳機等更感興趣。她更分享孩子沒事就喜歡抓她的頭髮，導致她的瀏海越來越稀疏，跟產後掉髮無關，全是孩子抓的，她還在床上跟孩子求饒：「再抓媽媽就禿了」。

黃老師得抑鬱症、自殘新聞上了熱搜。（圖／翻攝自抖音）

而這幾天，大陸微博、自媒體瘋傳黃老師帶小孩太辛苦，不僅得了抑鬱症還會自殘，有網友到抖音問她是否真有此事？她先雲淡風輕表示：「太多了，我已經看了幾十個這種版本（的新聞）了！」接著澄清：「最近收到很多大家的關心，感謝大家的提醒，當我遇到無法理解的惡意，我會感到失望，但是只要過去了，你就會發現其實這些是在提醒你不要成為和他們一樣的人。」並強調自己沒有得抑鬱症，「做一個快樂的媽媽，才能教育出一個積極樂觀幸福的孩子，做好大孩子才能養好小孩子，也願天下所有寶貝都健康平安快樂成長，被這個世界的善意包圍」。

黃老師回應網友。（圖／翻攝自抖音）

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