民眾黨中央委員18日一致同意黨主席柯文哲請假至明年2月28日，不過，有媒體19日報導稱，柯在庭訊時曾說要讓立委黃國昌接班，而民眾黨前立委、現任台中市府顧問蔡壁如亦有意爭黨主席，更曾說「我不會背骨」。蔡對此表示，民眾黨有制度、有黨章，一切照規則走，強調她對黨絕對忠誠，但目前專注市長和市府交辦事項。

柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，延押至明年1月，由於柯3個月請假期限將屆，民眾黨18日召開中央委員會，一致同意柯延長請假至明年2月28日。不過媒體19日報導稱，柯曾在庭訊時脫口要辭黨主席、由黃國昌接任；報導更稱，蔡壁如也有意接下黨主席，更曾說出「我不會背骨、只有我能維持柯的路線」等語。

對此，蔡壁如表示，民眾黨是有黨章、制度的政黨，一切照規則走，周刊「指定接班人」說詞，是陷害柯與黃，破壞黨內堅持的民主制度，強調「黨章該怎麼辦就怎麼辦」。而民眾黨通過柯再請假3個月，是中央黨部的決定，她無法回應。

她並說，「只有我不會背骨」不像她會講的話，如果此話是指對黨的忠誠，她對黨絕對忠誠；至於爭取黨主席？她則說，現在她身為台中市府顧問，就是專心市長與市府交辦事項。