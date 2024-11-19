犯罪保護協會新北分會近日喬遷新辦公室，未來犯保新北分會將擁有更寬敞的辦公空間。法務部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長張斗輝等人與新北地檢署檢察長余麗貞18日一同參與喬遷揭牌儀式，犯保新北分會主任委員陳榮傑說，未來在新辦公室啟用後，會陸續成立關懷據點，提供民眾更好的服務。

鄭銘謙表示，犯保新北分會搬新家為馨生人提供紓壓、交流、學習、成長的場所，讓馨生人深刻感受到犯保新北分會的協助，後續人員將會增加，經費也會陸續到位，期許大家共同攜手合作，讓馨生人得到更多的照顧。

犯保新北分會現址遷至新北市土城區金城路2段209號5樓，揭牌儀式後陳榮傑引導與會貴賓共同參觀同仁辦公室、會談室、諮商室、會議室，新址為新建辦公大樓，設備新穎，空間寬敞明亮，為馨生人提供友善溫馨的諮商空間，可全面提升服務效能。

新北地檢署檢察長余麗貞感謝道，新北檢的國民法官法案件居全國之冠，犯保新北分會從相驗、偵查到審理均一路相伴，與被害人站在一起，犯保新北分會在有限人力下，仍努力完成各項被害人保護業務，與地檢署公私協力，一起守護馨生人。陳榮傑則說，未來在新辦公室啟用後，會陸續成立關懷據點，提供民眾更好的服務。

犯保新北分會補充，另陸續規畫在犯保新北分會辦公室、板橋永大代書地政事務所、三重、新莊等處啟用馨生保護服務據點，藉由據點辦理團體心理輔導、讀書會、手作課程等生活成長課程，讓馨生人彼此交流、鼓勵與扶持，一起勇敢面對人生，以完成被害人司法保護任務，推展溫暖有感的柔性司法政策。