球王辛納（Jannik Sinner）在禁藥案之後愈戰愈勇，以實績捍衛自己的清白，他在ATP年終賽男單決賽直落二6-4、6-4拍落「美國希望」弗里茨（Taylor Fritz）。今年賽事在義大利杜林舉行，身為地主的辛納善用優勢，「一盤未失」全勝摘下冠軍，前一位達成這項壯舉是1986年的藍道（Ivan Lendl）。

年終賽首輪有小組賽，不必全勝也可摘冠，但是辛納連一盤都不交給對手，他對戰所有選手都是直落二，連搶7都沒有。挪威一哥魯德（Casper Ruud）被辛納痛宰6-1、6-2，魯德指出辛納不僅球速快又深具爆發力，完全是不輸給喬柯維奇（Novak Djokovic）的壓制力，事實上全勝不失一盤摘冠也是昔日「3巨頭」都沒有的戰績。

辛納本季還達成另一個超強紀錄：全年沒有被對手橫掃。任何選手即使狀態絕佳打贏辛納，但也至少會被辛納拿走1盤，在辛納之前，史上僅有2005年的費德勒（Roger Federer）做到過。後來男網4天王時代因為幾位頂尖高手互相廝殺，就打不出辛納這種1人君臨天下的戰績。

弗里茨自評表現很好，仍無法從辛納手裡拿到1盤，辛納則說這是他自己發揮最好的一次比賽。辛納說：「我還有一點進步的空間，有些攻擊和分數我還能做得更好，那些屬於枝微末節，但對於高等級比賽來說也很關鍵。」