新北市樂心關懷協會連續9年捐贈新北市政府鞋品兌換券，新北市秘書長邱敬斌今（19）日代表受贈，協會共捐贈807張面額1000元的鞋品兌換券，其中350張提供社會局社福中心，分送給29區弱勢孩童，另外457張則提供教育局和體育局發放予土城區、板橋區及偏鄉國中小學弱勢學童

新北市樂心關懷協會理事長黃世和、創會理事長林陽晉帶領樂心會員們，今將兌換券捐贈給市府，理事長黃世和表示，每張鞋品兌換券可至指定店家購買1000元價值的鞋品，9年來累積捐贈達6345張，期盼孩童穿上自己挑選的新鞋，跑的更快，走的更遠，一步一腳印探索更廣闊的世界。

黃世和說，對一般家庭孩童來說，能擁有好幾雙鞋替換，可能是家常便飯的事，但對於弱勢家庭而言，多半為節省開銷，而穿著不合腳的二手鞋或早該被淘汰的舊鞋，孩童能擁有一雙屬於自己的新鞋，可能甚至是件奢侈的盼，因此協會自9年前推動「步步高升」捐鞋活動，希望弱勢家庭的孩子，也能擁有選擇權，挑選自己喜愛的鞋款。

邱敬斌表示，直接送鞋子給孩子，款式不見得是孩子喜歡的，送鞋券讓孩子挑選喜歡鞋的很棒，新北市樂心關懷協會捐贈的一雙小小鞋子卻是大大愛心，照顧弱勢本來就是市府該做的，但市府能力不能及之處，感謝民間公益單位給市府協助，他代表市府與市民謝謝協會。