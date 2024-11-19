林怡歆今天上午到農業局登記，並強調自己會做事、正派經營和顧農民，希望自己能繼續為農民服務。（張毓翎攝）

第20屆農會選舉啟動，台南市農業局本周開始受理農會總幹事登記候聘，競爭較激烈的區域為後壁、安定及歸仁區；其中，後壁區農會總幹事林怡歆19日上午在多位理監事等陪同下，「大陣仗」前往農業局登記，林強調，過去3年多以「照顧農民」的心做事，未來4年若有機會，也會秉持這個態度全力付出。

全台農會明年2月改選，台南市農業局從18日至22日受理農會總幹事登記候聘作業，昨日總共8人登記，當中有7人是現任登記候聘；今天截至中午共2人，為後壁和白河區農會現任總幹事。

據了解，台南共有5個農會下屆總幹事確定換人，包含已高升至農業部的前柳營區農會總幹事陳右欣、前安定區農會總幹事王寶民、前六甲區農會總幹事許書豪、前北門區農會總幹事洪明農及台南地區農會總幹事楊憲仁。

競爭較激烈的後壁、安定及歸仁區3個農會，除了安定以外，後壁和歸仁現任農會總幹事皆獲評定為績優，登記後免辦理評定和面談，而挑戰者總分必須達90分以上，才能成為合格的候聘人。

如果績優總幹事未能在明年選舉拿下5席理事，市府會再重新公告，進行第二輪遴聘，依規定，候聘總幹事總分只要70分就有資格，因此即使現任者獲評定績優，還是不保證能連任，仍要拿下過半數的農會代表及理事席次。

後壁區農會下屆選舉總幹事、理事長分裂競爭，林怡歆今天上午到農業局登記，並強調自己會做事、正派經營和顧農民，希望自己能繼續為農民服務。