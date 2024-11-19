屏東知名老品牌廣大利松花皮蛋驚爆有異味還長蛆，而且是一剝開彈飛出好幾隻，令消費者頭皮發麻直呼「靠」，宜蘭衛生局接獲投訴後，緊急下架該批產品，對此，廣大利稍早回應指出，他們的皮蛋沒加防腐劑，所以可能是在搬運過程有碰撞導致皮蛋有裂痕而發臭長蟲，這是個案，食品本身沒有問題。

宜蘭有民眾在羅東某超市買知名品牌皮蛋，回家打開卻彈飛出好幾隻蛆。（本報資料照）

有民眾PO文表示，昨日他在宜蘭全聯超市光榮店購買松花皮蛋，買時沒發現異狀，但回家整理時發現紙盒濕濕的，且還有股味道，而就在打開時驚見好幾隻蛆彈飛，嚇得他頭皮發麻趕緊蓋上並套上塑膠袋，他心想，應該好一陣子不敢買皮蛋了，感覺裡面都有蛆築巢的畫面。

宜蘭縣政府衛生局接獲投訴後，趕緊派員到場稽查，並請業者下架同批產品及通報上游供應商檢視產品，同時依源頭管理原則，移請屏東縣政府衛生局進行後續處辦。對此，屏東衛生局表示，接獲通報後已派員前往稽查，目前人員尚在了解情況中。

廣大利則在稍早回應指出，他們為求食品安全，皮蛋都是沒加防腐劑的，所以有可能是在運輸、搬運的過程中發生碰撞，甚至是消費者在挑選時不小心摔到，導致皮蛋有裂縫而腐壞長蛆，皮蛋是高蛋白質的食品，在沒有防腐劑及完整包裝下，很容易就會壞掉。

「食品絕對沒有問題！」廣大利強調，依目前宜蘭縣衛生局的初步檢查來看，架上的皮蛋都沒有問題，只有網友那盒有長蛆，所以這是個案，食品本身真的沒有問題，而就包裝的問題，他們與通路商也商量過能不能獨立包裝，以及架位擺放不要太高，希望藉此降低皮蛋的損壞率。

廣大利說，雖然不是食品出問題，但他們一樣會配合衛生局做相關檢查以及下架，讓民眾安心。