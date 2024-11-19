為提供身心障礙者適合的工作，高雄市勞工局近期成立輔導團並訂定「促進高雄市義務機關(構)進用身心障礙者暨抽查計畫」，督促並協助企業透過各項獎勵輔導資源，克服進用身障者職能門檻限制因素，並成功導入進用視障按摩師的相關媒合措施，讓企業依法進用視障按摩師，使員工紓緩工作壓力，可謂一舉數得。

為保障身心障礙者促進其自立及發展，《身心障礙者權益保障法》第38條規定，公立機關(構)總人數達34人以上；私立機關(構)總人數達67人以上，應定額進用具有就業能力之身心障礙者。

高雄市勞工局的輔導團督促並協助企業透過各項獎勵輔導資源，來進用視障按摩師。（高市勞工局圖片／郭良傑高雄傳真）

勞工局長江健興表示，勞工局積極輔導企業落實身心障礙者定額進用制度，主動聯繫尚未足額進用的義務機構，瞭解其需求及進用困難，整合職務再設計補助、超額進用獎勵、職場學習及再適應等各項資源進行輔導，並首創導入「視障按摩師人才資料庫」，協助企業媒合視障按摩師，提供徵才公告、面試、場地設置及設備申請等整合性的服務，讓企業主有更多的選擇，既協助企業達到定額進用身心障礙者的標準，又可以透過提供按摩的服務，讓企業內部員工可以緩解工作壓力，可說是一舉數得。

為推動企業進用視障按摩師，勞工局建立的「視障按摩人才媒合資料庫」目前計已登錄66位的視障按摩師，每位都擁有按摩技術士證的專業資格，勞工局定期辦理在職訓練、研習進修，提升服務品質及專業水準。

勞工局表示，這項計畫已獲許多企業陸續進用視障按摩師，包括多家科技公司也為增進員工工作績效，適時於工作場所提供緩解壓力的管道，正積極透過視障按摩人才媒合資料庫進用中，期望企業支持視障按摩師就業計畫，為員工紓解身心疲勞，有效提升工作效能，歡迎有需要的企業，向高雄市勞工局洽詢。